Aldo Corzo: "Tuve muchas propuestas, pero en mi cabeza solo está Universitario"

Los dirigentes de Universitario ya ya están planificando lo que será armar el equipo para la próxima temporada y una de sus metas es renovarle sí o sí a uno de los jugadores más querido por la afición: Aldo Corzo, el lateral que ha sido internacional con la selección absoluta de Perú.

"Tuve muchas propuestas, pero en mi cabeza solo esta la 'U'. No me quiero ir nunca, me quiero retirar en la 'U'", ha mencionado el exjugador de Alianza Lima para un portal de hincha cremas. Y es que la garra, las ganas y el espíritu que contagia Corzo en el terreno de juego, es muy valorado por los hinchas.

El jugador de 29 años, ha afirmado que se encuentra más que cómodo en Universitario y aunque le quedan aún varios años en el fútbol, le gustaría defender la camiseta crema hasta el final de su carrera deportiva.

Cabe mencionar que Aldo Corzo acaba su vínculo con la 'U' a finales del presente año, por lo que la actual administración crema ya ha comenzado las conversaciones para que renueve hasta el 2020. Salvo exista alguna oferta tentadora del extranjero, al parecer, habrá Corzo para rato en Ate.