Una caída que duele: Universitario perdió 2 a 0 contra Cantolao

Un desastre. Así se puede resumir el partido que jugó anoche Universitario ante Cantolao. Al equipo de Nicolás Córdova no le salió absolutamente nada. La defensa una puerta abierta. La volante sin ideas y la delantera sin ocasiones. El cuadro “Delfín” aprovechó las generosas licencias de su rival y ganó merecidamente en el Callao.

Los cremas –que ayer jugaron de granate- no podían perder ante un rival directo en la zona de descenso. En esta situación puedes ceder ante Cristal, por ahí también con Alianza, bueno, pero no contra Cantolao, pues. La hinchada que fue en gran número al Miguel Grau no merecía la derrota. Lamentablemente, ellos no juegan.

Cuesta entender la propuesta de Córdova con la llegada de Germán Denis. Se supone que el “9” de área necesita pelotas para demostrar su capacidad. Su chamba es en el cajón grande, pero al “Tanque” lo obligan a retroceder para jugar de espaldas al arco. ¿Tanto les cuesta tirarle buenos centros o habilitarlo frente al arquero? ¿Alguien se va a molestar si le lanzan pelotazos?

Vargas, una lágrima. Ya a estas alturas debería pensar en el fútbol máster. Vamos “Loco”, sé consciente. Si quieres al club, enderézate y si no puedes, un pasito al costado. Axel Chávez lo puede hacer mejor. Hasta el mismo Jersson Vásquez.

El “Mudo” se volvió a lesionar. ¡Qué novedad!. Corzo, una gran baja. Tuvo que abandonar la cancha. Los chicos que entraron no respondieron. Ahora se viene San Martín. A rezar.