Nicolás Córdova: "Juan Manuel Vargas no pesa 120 kilos, pesa mucho menos" [VIDEO]

El entrenador de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, fue duramente cuestionado por la posición de lateral izquierdo que le encomendó a Juan Manuel Vargas en el encuentro ante la Academia Cantolao.

"La verdad yo no sé si usted (al periodista que le hizo la consulta) conoce lo conoce a Juan Manuel, él es zurdo. Yo no voy a aceptar que usted le falte el respeto de esa forma [...] De los 12 partidos que tengo, Juan (Vargas) ha arrancado (de titular) en tres. Creíamos que podía ser inicialista (de lateral izquierdo) ante Cantolao y por ello Jersson (Vásquez) jugó de interior. ¿Está satisfecho con las respuestas?", respondió de manera sarcástica.

El ambiente se encendió luego que al entrenador chileno se le recordara que está dirigiendo a Universitario de Deportes, del poco nivel futbolístico que ha presentado desde su arribo y de las posibles malas decisiones de seguir alineando a Juan Manuel Vargas - que presenta un evidente sobrepeso - y a Alberto Rodríguez, quién sigue sin encontrar su mejor rendimiento.

"Parece que usted está exaltado, pero le voy a contestar con mucha calma. Juan Manuel no pesa 120 kilos, pesa bastante menos. Él ha hecho un trabajo especial este tiempo y ha bajado de peso efectivamente. Creemos que está en mejores condiciones para jugar. Me encantaría que estas preguntas sean cuando ganams", detalló.

Finalmente, recalcó el trabajo que vienen realizando durante esos tres meses al mando de la escuadra de Ate. Pidió - también - no ser comparado con su antecesor: Pedro Troglio.

"Estamos trabajando muchísimo pero cuesta. La presión que hay detrás de estos jugadores es enorme. Hay una gran hinchada y siendo el equipo más popular, se siente esa presión. Nosotros estamos de sacar lo mejor de estos jugadores. Hemos crecido en algunas cosas. Esto no es de un día para otro. Yo no me comparo con (Pedro) Troglio ni presumo de los resultados que hemos tenido. Porque hemos tenido buenos y malos", concluyó.

EL DATO

Antes de llegar a Universitario de Deportes, Nicolás Córdova dirigió a Palestino y Santiago Wanderers, clubes del fútbol chileno.