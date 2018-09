Luka Modric y Dani Alves destacaron el premio The Best a la ‘Mejor Afición’ [VIDEO]

El último lunes, la FIFA reconoció a Perú como la ‘Mejor Afición’ del año entregando el trofeo The Best a los representantes de la barra ‘La Blanquirroja’ liderado por Jesús Bustamante. Tras ello, los peruanos señalaron que Luka Modric, ganador del The Best al ‘Mejor Jugador’, y Dani Alves se acercaron para felicitarlos.

“Yo lo siento como un Óscar, pesa bastante y es muy bonito. Dani Alves y Luka Modric se nos acercaron. Es motivo de orgullo para los hinchas y los niños”, señaló Jesús Bustamante, hincha de ‘La Blanquirroja’ para América Deportes.

Por su parte, Jair Villanueva, fundador de la misma barra señaló "Estamos muy orgullosos de sentir parte de todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses con la Selección Peruana. Es un premio muy lindo que reconoce la alegría y la pasión que han mostrado los hinchas peruanos que llegaron a Rusia"

Este reconocimiento a la ‘Mejor Afición’ ha dejado felices a todos los seleccionados, quienes se dieron un tiempo para agradecer el premio conseguido. Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, y demás seleccionados mandaron su emotivo mensaje en sus redes sociales.

DATO:

La Selección Peruana se impuso a las hinchadas de Japón, Senegal y al hincha solitario de Chile.