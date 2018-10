'Balán' Gonzáles "Nos vamos a salvar si estamos unidos y empujamos hacia el mismo lado" [VIDEO]

Andrés Gonzáles marcó un hito durante su paso por Universitario de Deportes durante la década de los ochenta y noventa. Formó parte del bicampeonato logrado en las temporadas 1992 y 1993. Aquel mítico plantel estuvo plagado de figuras desde la portería con Juan Carlos 'El Ruso' Zubzuck, Martín Yupanqui, Jorge Amado Nunes, Marcelo Asteggiano, Alfonso Dulanto, Alessandro Morán, Juan Reynoso, Juan Carlos Bazalar, José 'Puma' Carranza, Roberto Martínez, Gustavo Tempone, Ronald Baroni, Paul Cominges y el propio Balán, quién señaló que todos tienen responsabilidad en la difícil situación en la que se encuentra el conjunto crema.

"La situación está muy complicada para Universitario y es por ello el malestar de la hinchada y de toda la gente que queremos a la institución. Yo creo que esta parte del campeonato no hemos podido ver la mano del técnico y por eso es la desesperación por cambios. Lo más importante es unirnos para poder sacar a Universitario de la situación en la que se encuentra", declaró a Plataforma Deportiva.

"Todos tienen su responsabilidad. No se han hecho bien las cosas al empezar el año. Si bien es cierto, pesaba sobre nosotros una sanción que no nos permitía contratar jugadores para el plantel, pero también tuvieron tiempo para poder preparar a estos chicos y poder afrontar, de la mano con algunos jugadores consagrados, un torneo más acorde a lo que estamos pasando. Los jugadores tienen su responsabilidad, claro está, porque saben de la institución, de la camiseta que se trata", añadió.

El ex atacante hizo un llamado a todas las fuerzas cremas: la unión es la única manera para salir del hoyo donde se encuentran.

"(Las diferencias) tienen que quedar de lado y ahora creo que es el momento, porque ya llevamos varias fechas diciendo 'ahora si, ahora si'. Es el momento que todos empujemos el carro para el mismo sitio. Ya estamos en esta situación y lo único que nos queda es sacar a Universitario de esta situación", detalló.

"Universitario la está pasando mal porque no está acostumbrada a jugar este tipo de torneos, no está involucrados en situaciones difíciles de descenso. La presión por la que estamos pasando es la que nos está llevando a esta situación. El jugador de Universitario debería de estar con la mentalidad de disputar el campeonato. (Indicar) culpas no nos va a salvar, nos va a salvar que nos unamos y empujemos todos. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo", finiquitó.

EL DATO

Andrés 'Balán' Gonzáles debutó en Sport Boys en el año 1985. Recién en 1987 pasó a las filas de Universitario de Deportes, temporada en donde logró su primer campeonato nacional con el conjunto crema.