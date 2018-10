Copa Perú: conoce el camino que debe seguir tu equipo para lograr el ascenso

La Copa Perú llegó a su fin en su primera etapa con la clasificación de ocho equipos a la fase de octavos de final, mientras los que se ubicaron entre los puestos 9 y 24 jugarán un repechaje para seguir en carrera en el fútbol macho camino a Primera División.

El partido entre Atlético Torino y Alianza Universidad será uno de los más atractivos en el repechaje, por tratarse de dos equipos que años atrás ya tuvieron participación en el torneo de Primera División.

Este fin de semana no habrá fútbol por el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades municipales. El repechaje arrancará en los días 13 y 14 de octubre y LÍBERO te ofrece el camino que debe seguir cualquier equipo que sueña con el ascenso.

REPECHAJE IDA Y VUELTA | 13/14 OCT VUELTA 20/21 OCT

Social Venus vs UD Parachique (Ganador 1)

Santos FC vs Andahuaylas FC (Ganador 2)

AD Huamantanga vs Sport Huanta (Ganador 3)

Atlético Torino vs Alianza Universidad (Ganador 4)

Credicoop San Román vs León de Huánuco (Ganador 5)

Las Palmas de Chota vs Bellavista FC (Ganador 6)

Defensor Laure Sur vs El Inca de Chao (Ganador 7)

Deportivo Garcilaso vs Municipal de Yanahuanca (Ganador 8)

OCTAVOS DE FINAL | IDA 27/28 OCT VUELTA 03/04 NOV

FC Retamoso vs GAN 1 (Ganador 9)

U. Alfonso Ugarte vs GAN 2 (Ganador 10)

Alfonso Ugarte vs GAN 3 (Ganador 11)

Molinos El Pirata vs GAN 4 (Ganador 12)

UDA de Huancavelica vs GAN 5 (Ganador 13)

Sportivo Huracán vs GAN 6 (Ganador 14)

Credicoop San Cristóbal vs GAN 7 (Ganador 15)

Sport Marino vs GAN 8 (Ganador 16)

CUARTOS DE FINAL | IDA 10/11 NOV VUELTA 17/18 NOV

GAN 9 VS GAN 10 (Finalista 1)

GAN 13 VS GAN 14 (Finalista 2)

GAN 11 VS GAN 12 (Finalista 3)

GAN 15 VS GAN 16 (Finalista 4)

FINALÍSIMA | FECHA 1 25 NOV / FECHA 2 28 NOV / FECHA 3 02 DIC

Los cuatro vencedores en la fase de cuartos de final disputarán el título de la Copa Perú. El ganador de la Finalísima clasificará a Primera División.

EL DATO

El segundo y tercer lugar de la Copa Perú jugarán un play off con los clubes que también hayan terminado en las mismas posiciones en la Segunda División. Los dos mejores también ganarán el ascenso.