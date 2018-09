SAFAP visitó al Alfredo Salinas y se llevó lamentables sorpresas sobre el trato a su plantel

Una de las cosas que se le puede destacar a la actual Junta Directiva de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) es su preocupación y trabajo por conocer las reales condiciones que viven sus colegas de Primera y Segunda División.

En las últimas semanas han estado visitando a distintos clubes profesionales y es en Espinar, donde juega el Alfredo Salinas, donde se han dado cuenta de la informalidad y maltrato a las que están siendo sometidos los jugadores del club de Segunda División.

A través de su página web, la SAFAP informó que "nuestros agremiados del club Alfredo Salinas no tienen el trato como futbolistas profesionales por parte de sus directivos. Si pierden un partido no hay lugar para cenar, cada uno ve como hace. Los lugares de almuerzo varían porque le deben a todos los restaurantes y muchas veces ellos mismos pagan sus almuerzos o cenas. Cuando van a jugar de visita unos viajan en avión otros en bus y los mismo que llegan en bus a la ciudad que les toca jugar no tienen donde dormir, comer y no hay a quien reclamar".

Si aquello le parece grave, no es lo único: "Hay futbolistas lesionados, los directivos se comunican para tratar de rescindirle el contrato y no para hacerse cargo, no cuentan con médico ni de local ni de visita, ellos mismos se costean sus medicinas, otros ya se pagaron sus resonancias y terapias hasta su transporte".

Respecto a la parte económica, en el Alfredo Salinas "hay varios jugadores les deben el mes de marzo y en algunos casos febrero".

Sobre las precarias situaciones que viven los jugadores del Alfredo Salinas, la Agremiación de Futbolistas concluyen lo siguiente: "Sabemos que son más los clubes que se manejan de manera informal y maltratan a los futbolistas, Nosotros vamos a continuar con las visitas y seguiremos denunciando como siempre a estos clubes que no dan la talla en el fútbol profesional ante la FPF para exigir las sanciones correspondientes".

EL DATO:

La Junta Directiva de la SAFAP lo integran Roberto Silva Pró (Presidente), Carlos Lobatón (Vicepresidente), Diego Penny (Tesorero), Julio García (Secretario), Orlando Contreras (Vocal).