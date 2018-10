Roberto Mosquera sobre la selección peruana: "Hay una madurez que no hemos percibido" [VIDEO]

Roberto Mosquera es el entrenador peruano que viene siendo sensación en Bolivia. La capacidad y experiencia del estratega nacional ha sido vital para que el modesto Royal Pari sea uno de los protagonistas del torneo altiplánico, y aunque cayó por 7-5 ante Bolívar el pasado domingo, el buen juego así como la identidad futbolística que ha logrado el equipo de Santa Cruz.

Este recorrido es más que importante para opinar acerca de la situación actual de la selección peruana. Indicó que la Bicolor ha logrado una madurez que ha pasado desapercibida.

"Hay una madurez que nos hemos percibido. Yo veo un mayor aplomo en los jugadores que jugar un Mundial te da. El solo estar, a veces sin jugar, te mimetiza. Ver el comportamiento de tus compañeros, el nivel de los rivales, confrontar con buenos jugadores, es lo mejor que te puede pasar", manfiestó en Fox Sports Radio Perú.

"Uno crece cuando tiene buena oposición porque te mide, tu capacidad anímica, te mide tus momentos adversos cuando estás abajo en el marcador, tu nivel de rebeldía. Tu talento también para sortear porque el entrenador te da el puesto, la posición y la función, pero ni en un partido de practica tu puedes aprender o experimentar en un partido real", añadió.

Mosquera elogió el trabajo de Ricardo Gareca al mando del equipo de todos. Considera que el 'Tigre' está realizando un recambio generacional pero con la medida de que el impacto no sean tan duro. Lamentó la lesión de Cristian Benavante.

"Lo que me gusta es que Ricardo (Gareca) sigue buscando alternativas. Me da mucha pena lo de Benavente, lo dirigí, es un crack y era el momento. Lo que tiene que hacer el entrenador es ayudarlo a convivir con la presión porque siempre va a ver un empresario que te quiere llevar, siempre va a haber un equipo más grande que quiera comprarte. Yo creo que Perú ha mejorado mucho en personalidad", acuñó

Finalmente, se refirió a los momentos de Jefferson Farfán y de Paolo Guerrero, y que pasará cuando ellos ya no estén aptos para ser llamados a la selección peruana.

"Tenemos que apuntar a que clasifiquen y derrepente no van a estar en el Mundial, va a ser difícil, va a ser algo como le ha pasado a Claudio (Pizarro), a quién noté incómodo últimamente pero los ciclos en el fútbol se cumplen y él ya no podía ir a la selección no solo por un tema dirigencia sino porque llevarlo sería negarle la posibilidad a llevar a un jugador joven que, así no juegue, si va a estar en Qatar. No había la garantía que Claudio iba a llevar. Lo triste de esto que le puede pasar a Jefferson, le puede pasar a Guerrero", concluyó.

EL DATO

Roberto Mosquera debutó como entrenador en el año 1995. Aquella temporada dirigió a Unión Huaral.