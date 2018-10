Alianza Lima y las ocho finales que debe ganar para soñar con el bicampeonato

El cuadro íntimo dirigido por Pablo Bengoechea sabe que ya no tiene margen de error. Alejado del primer lugar del Torneo Clausura, Alianza Lima tiene que cuidar su ubicación en la Tabla Acumulada para poder clasificar a la semifinal y luego tentar el título nacional.

Este domingo, los victorianos recibirán a Melgar en Matute, con la obligación de ganar para alejarse de sus perseguidores Deportivo Municipal, Real Garcilaso, Sport Huancayo y UTC.

En La Victoria creen ciegamente en poder alcanzar el bicampeonato, a pesar que en los últimos tres partidos solo han sumado un punto gracias a un rendimiento discreto.

Las bases del Descentralizado 2018 sostienen que el campeón del Clausura jugará la semifinal ante el equipo con mejor puntaje acumulado. Por ahora, todo hace indicar que Melgar y Alianza disputarán el pase a la final.

EL FIXTURE ÍNTIMO

Alianza Lima vs FBC Melgar

UTC vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Cantolao

San Martín vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Universitario

Ayacucho FC vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Binacional vs Alianza Lima