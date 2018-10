Alianza Lima: partido con San Martín se jugará en el estadio Nacional

Una vez más el fútbol peruano sufre por los partidos suspendidos. Ahora es el caso de San Martín vs Alianza Lima, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Bueno, este compromiso no se podrá jugar debido a que los 'santos' no pueden utilizar el estadio Alberto Gallardo por la cantidad de personas que llevan los 'blanquiazules'.

¿Cuándo se jugará el San Martín vs Alianza Lima? LÍBERO se comunicó con el gerente 'santo, Álvaro Barco.

"El partido está suspendido desde la semana pasada. Aún no hay fecha, pero se jugará en el Nacional. Esta noche debemos de tener la fecha", comentó el dirigente 'santo', respecto al encuentro con Alianza Lima que fue suspendido.

¿Cuándo se jugará? Si bien esa noche recién en la ADFP oficializarán el día, se espera que el duelo San Martín vs Alianza Lima sea reprogramado en las fechas FIFA, después que la selección peruana juegue con Ecuador (15 de noviembre en el Nacional).