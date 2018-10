Pablo Bengoechea: "Que digan que juegue a la uruguaya, para mí, es un elogio"

Pablo Bengoechea está feliz del último resultado que sacó en casa ante Academia Cantolao. Fue un triunfo por 2-0 y todo quedó listo para lo que será el Clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes de este sábado por la noche. Se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva Martínez y la dirigencia está agotando todas las posibilidades para que la ADFP le permita jugar con las cuatro tribunas habilitadas.

Esta mañana habló en conferencia de prensa y dejó en claro varios puntos como la postergación del partido ante la Universidad San Martín de Porres, cotejo que debió jugarse este miércoles. Además, está preocupado por lo que pueda influir el arbitraje del sábado y también dejó un mensaje a todas las personas que lo critican por el estilo de juego que quiere imponer en Alianza Lima.

"Que digan que Alianza Lima juegue a la uruguaya, para mí, es un elogio. Uruguay tiene 15 Copa América. Peñarol y Nacional fueron campeones de América varias veces. Los hinchas del club quedaron contentos con el campeonato el año pasado", fueron las palabras que Pablo Bengoechea le dedicó a todos los aficionados que están molestos debido al constante juego aéreo que presenta el equipo blanquiazul.

Este miércoles debía jugarse el partido ante San Martín correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, pero se postergó debido a que el conjunto local -los 'Santos'- no tienen cancha para poder jugar el encuentro. "El sábado por la noche veremos si la postergación del partido con San Martín favoreció. No tenemos nada que ver, el local no tenía cancha".

Con respecto a lo que será el partido ante Universitario de Deportes, el estratega uruguayo que dirige a Alianza Lima señaló que uno de los puntos que le preocupa mucho es el arbitraje. Recordemos que ante Cantolao el último domingo el juez no cobró dos penales muy claros a favor del conjunto íntimo. "Me preocupa mucho el arbitraje para el clásico. Pasó el día domingo. Ante cualquier circunstancia, siempre tenemos que dedicarnos a jugar".

DATO

Alianza Lima volverá a vestir de blanquiazul este sábado por la noche.