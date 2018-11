Históricos de Universitario sobre Nicolás Córdova: "No debe seguir el otro año, no da la talla en Universitario" [VIDEO]

El año de Universitario de Deportes ha sido muy extraño porque desde un principio no pudo contratar futbolistas debido a un dictamen que dejó 'La Comisión de Licencias en la FPF'. Esto lo perjudicó directamente en el establecimiento de plantel para esta temporada, acomodándose en una zona poco conocida, una zona roja que lo pudo haber enviado a la segunda división.

Por eso mismo y algunos otros detalles que se brindaron cerca a la institución, el entrenador argentino a principio de temporada, Pedro Troglio. Se marchó para su país y asumir la conducción de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Después estuvo como interino el entrenador peruano de menores, Javier Chirinos.

El proceso corto de Chirinos no fue del todo bueno y terminó siendo descartado del primer equipo, ahí es donde la institución trajo al actual líder deportivo del cuadro merengue, Nicolás Córdova. El chileno asumió con todos los problemas el plantel y al tiempo pudo sumar refuerzos, está completando la temporada sin peligro de bajar a segunda división, pero parece que no todos están contentos con ello. Los referentes del pasado en un evento cercano al club, hablaron con Fox Sports Perú y precisaron que el 'Nico' debe irse apenas termine el año.

Jorge Amado Nunes:

"¿Qué hay que hacer? ¿Me lo dices en serio? Todo el mundo sabe que es lo que hay que hacer, hay que esperar que el destino institucionalmente hablando le depare cosas mejores, que toda esta situación complicada se pueda cambiar. No te lo puedo resumir así por así, pero tiene que haber una reestructuración en todos los sentidos. En todos los sentidos, incluyendo al técnico".

Mauro 'El Toro' Cantoro:

"Esta campaña se hicieron muchas cosas mal, me tendrá que invitar a un programa para hablar un rato largo, muchas veces el hincha, la gente, la televisión, el periodismo ve al jugador que tiene que ir a dar la cara el domingo, pero no ve lo que pasa muchas veces en la semana. El trabajo del jugador es complicado porque en definitiva son los que dan la cara el domingo dentro de un rectángulo y no tienes escapatoria. Muchas veces se le echa la culpa al jugador, esperemos que con un año nuevo esto se pueda mejorar, y pensar que lo más importante es el club, es el escudo".

Luis 'Cuto' Guadalupe:

"Creo que las personas que están a cargo deben darse cuenta que para contratar tiene que haber un filtro nuevo, un filtro donde se contrate futbolistas que sean del perfil que corresponde a la historia de Universitario, creo yo que eso va ser muy importante, el manejo que se tenga. Que se traiga un técnico de prestigio, un técnico con historia, un técnico que sepa que es manejar un club tan grande como es Universitario. En lo personal no veo a Córdova el próximo año, yo pienso que es un técnico que demostró no estar a la altura".

EL DATO:

Nicolás Córdova ha recibido el visto bueno de la gerencia deportiva en Universitario, para continuar la próxima temporada 2019.