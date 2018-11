Cienciano vs Carlos A. Mannucci EN VIVO: Semifinal en la Segunda División 2018

En un cotejo con muchísimo público del local, se va jugar el día de mañana domingo a las 3:30 p.m. - HORA PERUANA. En el mítico y siempre bien cuidado Estadio Garcilaso de la Vega en el corazón de la capital arqueológica, Cusco, arrancará todo el trámite cuando Cienciano comience a luchar por la clasificación a la gran final de Segunda División, frente contra el popular del norte, Carlos A. Mannucci de Trujillo.

El cuadro nacido en Cusco tendrá que adelantarse para sacar una ventaja con carácter de urgencia, aprovechando el clima de su zona y lo que significa la altura traicionera, para poder llegar con alguna tranquilidad sin relajo al partido de vuelta. Sin embargo, la visita no se la pondrá fácil porque en ese estadio antes ya sacó puntos vitales, recordemos que en la "Etapa Regular" robó un empate 0-0 ante el equipo dirigido por el técnico uruguayo Gustavo Roverano.

Mannucci con toda la fuerza de Trujillo en sus espaldas, buscará cobrarse una revancha que tiene de hace varios años, una cólera que nos retrocede hasta la temporada 2016, cuando 'el cuadro rojo' de Cienciano salió como vencedor en la última fecha de aquel campeonato y lo dejó sin chances de pelear el campeonato que daba el boleto para la división élite, el torneo descentralizado de primera.

