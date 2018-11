¿Puede haber partido extra para definir al campeón del Torneo Clausura?

El Torneo Clausura entró en su última etapa. Falta tan solo una jornada para que finalice y hasta el momento no hay un campeón confirmado. Melgar tuvo todos los boletos para quedarse con el tercer torneo corto del año, pero cayó en su visita a Cajamarca y, posteriormente, perdió también en casa al recibir a la Academia Cantolao.

Alianza Lima, por otro lado, logró su quinto triunfo de manera consecutiva y se metió en la pelea para alzarse con el título del Clausura. Sin embargo, hay un detalle que no se puede dejar pasar y es que en caso de haber igualdad de puntos al término del torneo, habrá un partido extra para definir al campeón de esta competición. No, no entrará a tallar la diferencia de goles.

Melgar tiene 29 puntos y está en la cima, pero atrás está Alianza Lima con 26 unidades y con un partido menos. Los 'blanquiazules' se pondrán al día en el calendario cuando enfrenten en el Estadio Nacional a la Universidad San Martín de Porres. Este partido se jugará el miércoles 21 de noviembre y los dirigidos por Pablo Bengoechea tienen la gran oportunidad de acompañar en la punta a Melgar si se queda con los tres puntos.

El cuadro arequipeño cerrará el Torneo Clausura visitando a la USMP, mientras que Alianza Lima tendrá que visitar a Deportivo Binacional. Esa última fecha sería la definitoria suponiendo de que los 'Grones' logren conseguir los tres puntos en su encuentro pendiente. Según las bases de la ADFP, habría partido extra si empatan en puntos.

"En caso de igualdad de puntos entre dos clubes al finalizar el Torneo Clausura se jugará un partido de definitorio dentro de los siete días siguientes en campo neutral decidido por el Consejo Directivo de la ADFP", dice el reglamento. ¿En dónde se jugaría este encuentro extra? Cancha neutral. Lo más probable es que se acuda a la ciudad de Trujillo.