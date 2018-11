William Chiroque: "Las constantes lesiones obligaron a que me retire del fútbol"

A sus 38 años, William Chiroque ha decidido colgar los chimpunes. En el recuerdo quedarán sus grandes regates que realizó durante su convocatoria a la Copa América de Argentina 2011, certamen donde consolidó una brillante participación de la Bicolor, especialmente la de Fernando Niembro.

'Periquito' reveló a Sullana Deportes que las constantes lesiones obligaron a que decida retirarse del deporte rey. "Las constantes lesiones me obligaron a retirarme del fútbol, pero las ganas y el amor al fútbol hacen que uno siempre este ligado a este deporte tan lindo que muchas alegrías me dio", indicó.

A pesar de haber recibido propuestas para realizarle un partido de despedida, Chiroque refirió que así como "llegué calladito y me iré calladito. Me ofrecieron para hacerme un partido de despedida, pero les dije que no porque quiero irme en silencio", precisó.

Finalmente, para mantenerse en forma, Chiroque confesó que viene entrenando con Sport Gálvez, barrio del norte de Sullana. "Yo no soy hincha del Grau ni de Alianza Atlético, pero simpatizo por el equipo que siempre jugué. Por ello, tengo el corazón partido con Grau, Cienciano, Sporting Cristal, Juan Aurich y Cesar Vallejo", agregó.

EL DATO

William Chiroque se hizo presente en el partido por el tercer puesto ante la selección de Venezuela.