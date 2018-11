Gustavo Tempone: “Me gustaría dirigir a Sport Boys”

Por: José Varela

Hizo delirar a miles de personas con su pegada descomunal de pie izquierdo, jugó por distintos clubes del fútbol peruano, y ahora está de regreso para escribir la segunda parte de su historia, pero desde otra parte del campo. Gustavo Tempone, ex seleccionado nacional, le confesó a LÍBERO su deseo por impulsar su carrera como técnico en el Perú.

¿Por qué viniste al Perú?

Vine a Perú por una situación familiar.

¿Miraste muy cambiada a la capital?

El parque automotor creció una enormidad.

¿Tu vida cómo va?

Me separé de mi primera esposa, vivo en Mar del Plata, y tengo un salón de eventos en mi casa de campo, donde también tengo ganado.

¿Tras tu retiro continuaste en el fútbol?

Sí, como director técnico a nivel amateur. Ahora me encantaría dar el salto a la profesional.

¿En Perú?

Recién me dije: “¿Y por qué no?”. Estuve acá doce años como jugador, la gente me trató excelente, me nacionalicé y jugué por la selección. Sería magnífico.

¿Por qué no en Argentina?

No es imposible. Me tendría que mudar a Buenos Aires y empezar carrera ahí. Veremos qué ocurre.

¿Hiciste el curso de entrenador?

Hice el curso en ELIDE durante mi etapa en Alianza. En Argentina, hace dos años, me recibí de entrenador en AFTA (Asociación de técnicos de fútbol argentino), y hace cuatro años estoy trabajando.

¿Si vienes a trabajar acá, lo harías desde abajo?

No tendría problema. Lo que quiero es demostrar mi trabajo. Mira, como futbolista tuve la suerte de llegar a un grande como Universitario y a partir de ahí, hice mi carrera aquí. Pero si ahora regreso y empiezo la carrera como técnico dirigiendo en Segunda, perfecto. Estaría feliz porque soy un apasionado y enfermo del fútbol.

¿A qué club de Primera te gustaría dirigir?

Si me preguntas, ¿vienes a dirigir a Sport Boys? Yo encantado de la vida. Sport Boys es mi casa. Jugué dos años y medio y ahí me llamaron a la selección. Lo sé todo del equipo.

¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos?

Me gusta el buen fútbol. Mis equipos se tienen que apoderar de la pelota, porque si la tengo, domino el partido. Eso para mí es básico.

Tus equipos no “ratonean”

No me tiro atrás, frente a cualquier rival o donde tengamos que jugar, tenemos que ser protagonistas. Es lo que inculcamos.

¿Cuáles son los sistemas que regularmente utilizas?

Utilizo los sistemas 4-4-2 y 4-3-1-2. También el 4-3-3. Depende del rival. Y con enganche, ojo, respeto mucho eso, quizá por la posición que me tocó jugar en mi etapa como futbolista y por las características de mi juego.

¿Cómo afrontas la indisciplina?

Si estuviera a cargo de un equipo profesional, por supuesto que eso no pasa. Es que, así lo viví como jugador, era el primero en llegar y el último en irme. El profesionalismo es la base de todo y eso me inculcaron mis amigos Jorge Nunes (Amado) y Marcelo Asteggiano.

¿De los entrenadores que tuviste, quiénes te dejaron enseñanza?

Para mí Julio César Uribe es un gran técnico. Me gustó cuando me dirigió. Sabía muchísimo. Al jugador le daba libertad, sabía los conceptos para saber cómo cambiar el ritmo durante un partido, cómo manejarlo, creaba cinco a seis situaciones en ofensiva y a mí me eso gusta mucho. Otro que me marcó fue Miguel Arrué. Estaba en todos los detalles. Pasaba por tu casa a las 6 de la tarde a ver si necesitabas algo. Lo hacía con todos.

¿Te dejó enseñanza el fuego cruzado que tuviste con Sergio Markarian?

A veces, cuando eres más chico, el temperamento te lleva a cometer errores. Claro que me dejó enseñanza. Bajo esa experiencia le recomiendo siempre a los chicos que no reclamen al árbitro. Por las pulsaciones a mil, es difícil, pero el fútbol se juega con el corazón y la cabeza fría. Y si un técnico te manda a realizar un trabajo que no te gusta, lo tienes que hacer. Ahora, el entrenador también se puede equivocar de esquema, es normal, ocurre.