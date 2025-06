Municipalidad de Comas dio malas noticias a los vecinos del distrito tras inauguración de importante obra

La Municipalidad de Comas dio una mala noticia a los ciudadanos del distrito. Hace algunos días, Ulises Villegas inauguró la plaza cívica de Collique; sin embargo, este sitio sufrió daños que generan malestar entre los trabajadores del municipio, quienes buscan que esta zona cuente con áreas a favor de la población.

Municipalidad denuncia que obra de Collique está siendo dañada

El municipio liderado por Ulises Villega dio a conocer que se habían robado una pelota que formaba parte de un juego a favor de los niños. Además, se recalcó que algunos comeños no cuidan las obras que viene realizando el burgomaestre en el distrito.

"Mañana más tarde se llevan los tubos o grass sintético. Dejando la plaza cívica de Collique completamente 'calata' (....) Ustedes no valoran ni una pisca de la ejecución de estas obras", es el audio que describe el malestar del alcalde de Comas.

Además, indicó que las obras en distritos como San Isidro, San Borja, San Miguel se mantienen en buen estado, es gracias a que los vecinos de la zona contribuyen en cuidar la obra, ya que los beneficia de manera directa.

"Dijo la verdad", "Déjalo así", "No cuidan nada", "No les gusta el progreso de su distrito", "No hay educación y cultura", "Eso lo hacen los fumones", "Métele cámaras", "Lamentablemente hay gente así en Collique", son algunos comentarios que dejaron los vecinos de la zona en la plataforma de TikTok.