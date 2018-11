La situación de Joazinho Arroé: ¿fichar por Alianza Lima o renovar Sport Boys?

El futuro de Joazinho Arroé no está claro y no se va a definir hasta la primera quincena de diciembre. Se habla de su vuelta a Alianza Lima y que Sport Boys no podrá competir por la reducción de su presupuesto para la próxima temporada. A continuación te contamos las últimas informaciones del tema.

A inicios de año Joazinho Arroé había llegado a Sport Boys como el flamante refuerzo. En los primeros meses a 'Joa' le costó adaptarse, sin embargo fue pasando el tiempo hasta que llegó a un máximo nivel con los 'rosados'. A tal punto que estuvo voceado para estar en la convocatoria de la selección ante Ecuador y Costa Rica.

Esto permitió que a Joazinho Arroé se le abriera las puertas de varios clubes en las últimas fechas del Clausura. Uno de ellos el de su casa, hablamos de Alianza Lima. ¿Pero qué pasa? Si bien ya hubo un acercamiento entre el jugador y el club, todo depende de la situación de Alejandro Hohberg.

Si Hohberg decide aceptar la propuesta de Sporting Cristal, entonces en Alianza Lima habrá un cupo para Joazinho Arroé. Caso contrato, el volante verá si decide renovar con Sport Boys o mirar otras posibilidades.