Joazinho Arroé y el mensaje que ilusiona al pueblo 'blanquiazul'

Joazinho Arroé, exjugador de Sport Boys, compareció una entrevista al programa 'Toque y Taco' de Radio Ovación, donde aseguró que las conversaciones están muy avanzadas para "pegar la vuelta" a La Victoria.

A sus 26 años, Arroé reconoce que es un futbolista más maduro a comparación de hace algunos años atrás. Por tal motivo, el volante nacional cree conveniente fichar por Alianza Lima con la finalidad de mostrarse ante los ojos del mundo.

"No voy a negar que estoy cerca de concretar una oferta, no me gusta hablar antes. Por respeto a la institución que es Alianza Lima, a los jugadores que están jugando ahora y luchando por el título. Pero no voy a negar que todo está encaminado", disparó.

El jugador que hasta hace poco defendió los colores del Sport Boys, llegando a disputar un total de 32 partidos, pretende sacarse la espina clavada en lo que sería su segunda etapa en Alianza Lima. Como se sabe, Arroé registró 21 cotejos oficiales con el cuadro 'íntimo' entre los años 2011 y 2012

EL DATO:

Joazinho Arroé salió campeón nacional con el Sporting Cristal en el 2014.