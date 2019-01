Real Garcilaso: Reimond Manco sueña con ser figura en la Copa Libertadores 2019

Quería cumplir el sueño de volver a jugar en la Copa Libertadores y lo logró. Reimond Manco fue oficializado como refuerzo de Real Garcilaso que enfrentará el 23 de este mes a Deportivo La Guaira en Venezuela.

El hábil volante ya se encuentra en Cusco y hoy realizará su primer trabajo en la pretemporada con el objetivo de conocer a sus compañeros y encontrar una buena química con Alfredo Ramúa, quien será su “partner” en la volante.

Reimond Manco firmó por una temporada con Real Garcilaso con una cláusula que le permite negociar alguna oferta del exterior (si es que llegara). A los 28 años espera volver a dar el gran salto para llegar a la Selección Peruana que comanda el “Tigre” Ricardo Gareca.

“Tengo 28 años, no me arrepiento de nada, sigo vigente y espero llegar a la selección solo debo seguir trabajando para tener una chance”, dijo Reimond Manco, ex jugador de Unión Comercio, Alianza Lima, UTC, León de Huánuco y Juan Aurich.