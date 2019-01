Nicolás Córdova le mandó una ‘chiquita’ a Gustavo Zevallos por el fichaje de Alejandro Hohberg [VIDEO]

Nicolás Córdova brindó su primera conferencia de prensa del 2019 este martes por la mañana en Campomar. El entrenador de Universitario no se guardó nada en la misma y se manifestó sobre el tema Thiago Cantoro( quien se aleja cada vez más de la U) y la llegada de Alejandro Hohberg al equipo de Ate.

Sobre este tema, el entrenador chileno no pasó por alto los comentarios brindados por Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima, quien aseguró que Alejandro Hohberg no renovó con el equipo íntimo por ser representado por la misma empresa que maneja a Nicolás Córdova.

"El otro día escuché a Gustavo Zevallos decir que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two, pero no lo oí decir que a Aldair Salazar se lo llevaron a Alianza Lima en vez de traerlo acá siendo también de Twenty Two. Quería que también dijera eso porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo pasó todo", aseguró el técnico de Universitario.

De igual manera, Nicolás Córdova señaló que se inclinaron por el fichaje de Alejandro Hohberg cuando se confirmó la salida de Alexi Gómez y que en ningún momento evitó la renovación del jugador por Alianza Lima: "A Hohberg solo trajimos en el momento en el que Alexi Gómez se fue y bajo ningún punto de vista coordinamos para que no firme con Alianza Lima; incluso, el 5 de enero hablé con él y no tenía ninguna oferta. Otro jugador que veníamos siguiendo era José Manzaneda, que se fue a Alianza y también es de Twenty Two".