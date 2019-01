Eddie Fleischman a Julinho: "Tú defiendes a Beto da Silva solo porque es tu amigo" [VIDEO]

El tema de la continuidad en el fútbol en general está señalando a Beto da Silva como un deportista que no viene jugando mucho y generando algunas suspicacias porque ha estado muy condicionado por las lesiones que relegaron su continuidad en los equipos donde estuvo militando hasta ahora.

Por esto un tema de conversación o debate en Fox Sports Radio Perú terminó siendo la actualidad del futbolista peruano-brasileño que nació futbolísticamente en Sporting Cristal. Donde los principales 'enfrentados' fueron el periodista Eddie Fleischman y el ídolo 'celeste' Julinho.

Todo comenzó cuando el periodista deportivo empezó afirmando un tema que molestó al ex jugador: "A la edad de Beto da Silva no podemos decir que es extraordinario porque no ha jugado ni 10 partidos seguidos. Puede ser un gran jugador, yo no niego que tiene condiciones para ser un gran jugador pero hoy no puedo decir eso".

Ahí es donde Julinho toma posición para rebatir lo que dijo Fleischman, mencionando que Beto da Silva si es un buen jugador y no le gustaba que lo llamen como 'un defensor de lo indefendible', comentando lo siguiente: "No pongamos sellos a los jugadores". "¿Qué es indefendible?".

Lo que pasó minutos antes fue que una afirmación del periodista deportivo terminó siendo combustible para ver el lado más molesto de su compañero; Julinho: "Lo estás defendiendo porque es tu pata o porque lo conoces desde chico. Lo que yo creo es que si estarías hablando de un futbolista que no conoces y a los 22 años no tiene 10 partidos seguidos, no dirías que es extraordinario".

Generando una respuesta inmediata, dedo arriba y señalando directamente a Fleischman: "No pongas en tela de juicio delante del público mi honestidad y mi credibilidad que no lo vas a conseguir. Lo estás poniendo porque no estás cuidado tus palabras. Yo defiendo lo que es bueno, tú solo eres contreras, digas lo que quieras, tú dí lo que quieras pero no te metas con mi honestidad y carácter".

Añadió también el ex jugador de la Selección Peruana que el periodista normalmente tiene ese tipo de afirmaciones que condicionan a sus demás compañeros de la mesa de conducción: "El otro día dijiste que yo era representante de Christofer Gonzáles. ¿Eso no es faltar el respeto?".

Finalmente la pausa comercial terminó siendo un salvavidas para la situación tensa y caliente que se fue viendo durante casi 5 minutos. Sus compañeros hicieron silencio para no meterse en el 'pleito ajeno', cuando tocaba el receso Eddie Fleischman intentó hacerse cercano a su compañero de turno, pero claramente se veía a lo lejos desubicado

EL DATO:

Julinho jugó en Sporting Cristal 10 temporadas y ganó 4 títulos nacionales.