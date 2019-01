Gustavo Zevallos respondió a las críticas del técnico crema Nicolás Córdova

Tras las críticas de Nicolás Córdova hacia Alianza Lima, Gustavo Zevallos, gerente de fútbol del club íntimo, salió al frente para responder al técnico de Universitario de Deportes con respecto al fichaje del mediapunta Alejandro Hohberg.

¿Como inició la polémica? Hace unos días, Nicolás Córdova señaló: "El otro día escuche a Gustavo Zevallos decir que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two, pero no lo oí decir que a Aldair Salazar se lo llevaron a Alianza Lima, en vez de traerlo acá, siendo también de Twenty Two. Quería que también dijera eso, porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo pasó todo. Otro jugador que veníamos siguiendo era José Manzaneda, que se fue a Alianza y también es de Twenty Two".

Ante ello, el gerente de fútbol de Alianza Lima, salió al frente para aclarar la situación. "Hice simplemente un comentario a raíz del equipo que el dirige, pero tengo un respeto tremendo por él y por todos los técnicos que vienen a aportar. Este es un país que recibe de buena forma a técnicos extranjeros. Imposible que tenga problemas",

En otro momento, Gustavo Zevallos confirmó que hoy se debe definir la llegada de Pedro Gallese para incorporarse de una vez a la pretemporada de Alianza Lima pensando en la Liga 1 2019 y la Copa Libertadores.

DATO:

La Noche Blanquiazul será ante Barcelona el próximo 30 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (7:00 p.m.)