Sporting Cristal: Alexis Mendoza sorprende a Christofer Gonzales y lo pone de 10

Si hay algo que Alexis Mendoza ha dejado claro en su primer contacto con la prensa es lo valioso que es, para él y el plantel, tener a Christofer Gonzales y Cristian Palacios. Y esto se pudo notar el último fin de semana, en el primer amistoso del 2019 ante Boys.

Tanto “Canchita” y el “Chorri” jugaron en el primer tiempo y lo hicieron bastante bien, a pesar que el resultado terminó sin goles. Se notó clase, dominio y voluntad. Habría que entender lo siguiente: se trató del primer amistoso del año luego de una intensa pretemporada; y ambos futbolistas demostraron que le aportarán mucho a los celestes en el futuro.

De acuerdo al once, encontramos también que el DT ubicó a Edison Chávez como volante por derecha. ¿Sorpresa? Para muchos, sí. En la primera línea del mediocampo estuvieron Cazulo y Lobatón, pero la idea es que Calcaterra (no jugó por lesión)ocupe el lugar de “Loba”. Al igual que Emanuel Herrera, en su lugar participó Alexander Succar. Listo el once.

Cabe recordar que Cristal se medirá frente a Emelec por la 'Tarde Celeste' el domingo 3 de febrero.