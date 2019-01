Christofer Gonzales: “Ya me estoy entendiendo con Herrera y el resto del equipo”

Sporting Cristal sigue con su dura preparación de cara a lo que será el arranque de la Liga 1 y la Copa Libertadores de América. Y tras una nueva jornada de entrenamientos en La Florida, uno de los refuerzos celestes para la actual temporada como es Christofer Gonzáles, tomó la palabra en conferencia de prensa.

El volante de Sporting Cristal aseguró que no tiene problemas con jugar por un extremo de la cancha en reemplazo de Gabriel Costa: "Estamos trabajando fuerte. Hay un equipo muy bueno. Cuando conversé con el profesor me preguntó dónde me sentía más cómodo y le dije que por fuera. Pero que no había ningún inconveniente de jugar en otras posiciones. La idea es poder darle alternativas a él".

Asimismo, Christofer Gonzales señaló que ya se viene comprendiendo con el resto del equipo, y especialmente con Emanuel Herrera: "Es evidente que jugar con Emanuel Herrera es un alivio porque es un delantero que te puede definir en cualquier momento. Eso hace fuerte al equipo. Me estoy comprendiendo con él y con el resto del equipo".

El volante de Sporting Cristal también se animó a opinar sobre el grupo que le tocó a la Selección Peruana luego del sorteo realizado en Brasil: "Sobre el grupo, es un grupo fuerte. Todos se preparan de la mejor forma para ganar. Todos los grupos son de alta competencia y para eso hay que estar bien preparados".

EL DATO

Sporting Cristal jugará un encuentro amistoso a puertas cerradas este sábado ante Sport Boys en La Florida.