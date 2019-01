Edwin Oviedo: "Estoy recibiendo un trato inhumano en prisión" [FOTOS]

La está pasando muy mal quien en su momento fue el mandamás tanto de la Federación Peruana de Fútbol y Juan Aurich de Chiclayo, actualmente según cuenta en una carta publicada a nivel nacional hace poco, señalando todas las complicaciones que le pasa en el día a día. Sin embargo, aprovechó también para desmentir todas las acusaciones que lo señalan como 'un reo con prisión de oro'.

Aquí te dejaremos de principio a final todo lo que señaló Edwin Oviedo en su misiva al público entero, donde puntualiza su momento más sufrido, complicándose con las restricciones impuestas de 'forma injusta', señala. Sumando también otros detalles que seguramente podría tocar algunas fibras de personas susceptibles, porque Picchotito según su propia declaración, la carcelería es injusta y no tiene motivo para continuar siendo 'una persona no grata para la sociedad'.

Carta íntegra de Edwin Oviedo

A la opinión pública:

"Estoy muy dolido e indignado por las falsas informaciones que vienen circulando en las últimas horas sobre supuestos privilegios que tendría en el penal de Picsi.

¿Privilegios? Hasta ahora no quise decir nada porque no quería generar problemas antes de mis audiencias pero tanta mentira ya sobrepasó todos los límites.

No tengo ningún privilegio, todo lo contrario, recibo un trato inhumano como si fuera un delincuente que tiene que estar aislado cuando soy absolutamente inocente.

No tengo derecho a un minuto de patio por día.

Mi régimen de visitas es el más restringido.

Mi esposa puede verme dos veces a la semana. Mis hermanos, una vez al mes. Mis amigos no pueden visitarme.

Estoy en una celda de 8×2 metros con una persona más en pésimas condiciones, incluido el baño. A ese lugar le llaman el hueco, que antes era un lugar de castigo por mala conducta de los internos.

Además, me denegaron el uso de ventilador, pintado de la celda, mesa para alimentos y menos un televisor en el pabellón como lo permite el reglamento.

No tengo derecho a teléfono público como los demás internos. Sinceramente no entiendo el motivo. Le pido a las personas responsables de estas condiciones inhumanas si es necesario tanto ensañamiento conmigo. No tengo privilegios, lo que tengo son las condiciones más duras que puede tener un interno en este penal a pesar de ser inocente".

Picsi, 28 de enero de 2019.

EL DATO:

18 meses de prisión preventiva fue lo otorgado para Edwin Oviedo, cuando todavía era Presidente de la Federación Peruana de Fútbol.