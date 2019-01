Patricio Arce y sus primeras declaraciones tras fichar por Sporting Cristal

Con algo de nostalgia, Patricio Arce dejó Arequipa para firma su contrato con Sporting Cristal. El ex FBC Melgar, aseguró que recién ayer se enteró de las negociaciones con el cuadro rimense y que espera seguir peleando títulos con su el elenco rimense.

Patricio Arce declaró para La República Sur, manifestando que se encuentra triste por dejar Melgar. "un poco triste por que dejó al equipo que me abrió las puertas para jugar el fútbol profesional. Pero contento porque me voy a un club que es muy bueno y que viene peleando arriba igual que Melgar en estos años. Ahora a seguir trabajando y poner mi granito de arena allá (Cristal)", aseguró.

Luego, contó cómo se entero de su pase a Sporting Cristal. "ya está todo listo, solo falta que firme nada más. La verdad yo no sabía nada, no tenía conocimiento de nada. Ayer me fui a la playa de Mollendo y en el transcurso que me regresaba, me llamaron y me dijeron que tenía que viajar para Lima, que había quedado con Cristal y había cerrado todo", reveló.

Posteriormente, dijo. "Yo tenía contrato dos años más con Melgar. Mi representante manejó todo, yo no sé nada, solo me dijo que tenía que viajar. Me dio tiempo para irme a despedir de mis compañeros y del comando técnico que me brindaron lo mejor. Me voy triste pero con la mejoría de mi familia".

EL DATO

Sporting Cristal compró parte del pase de Patricio Arce a Melgar. En una futura venta del jugador de 25 años, ambos clubes se verán beneficiados.