Aldair Salazar: "Fue muy lindo el recibimiento y espero poder retribuir la confianza de la gente"

Alianza Lima ganó, goleó y gustó en la noche de este miércoles al vencer por 3-0 a Barcelona de Ecuador en la denominada ‘Noche Blanquiazul’. A pesar de que en el primer tiempo los muchachos de Miguel Ángel Russo sufrieron los ataques de su rival, supieron mejorar en la segunda mitad y llevarse una contundente victoria.

Los primeros 45 minutos fueron difíciles para Alianza Lima, especialmente por la banda derecha donde Aldair Salazar le tocó bailar con la más fea al enfrentar a los dos Caicedo por ese lado.

Y justamente el nuevo lateral íntimo, Aldair Salazar, conversó con Radio Ovación y dejó sus primeras impresiones de lo que fue el primer encuentro de Alianza Lima ante su público y lo que fue el recibimiento y el apoyo de la gente en este primer encuentro.

"Fue muy lindo el recibimiento y espero poder retribuir la confianza de la gente", señaló el ex Deportivo Municipal, quien además contó lo que le pide el entrenador Miguel Ángel Russo en la defensa de Alianza Lima: "Me dice que primero esté atento en defensa, y de ahí pase al ataque. Siempre nos pide que tengamos lectura del partido, no puedes ir siempre al ataque, a veces hay que quedarse atrás".

EL DATO

Alianza Lima debuta en la Copa Libertadores el próximo miércoles 06 de Marzo ante el actual campeón del torneo, River Plate.