Patricio Arce en su presentación: “Es un sueño hecho realidad el llegar a un grande como Sporting Cristal”

En dos días, Sporting Cristal realizará la presentación del plantel 2019 ante sus hinchas, en el denominado ‘Día de la Raza Celeste’. Antes del evento que dará partida a nueva temporada, el club celeste realizó la presentación de su más reciente fichaje, con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores: Patricio Arce. El volante que llega desde Melgar no ocultó su emoción en esta nueva etapa.

Junto al gerente deportivo del club, Alfonso García Miró, el habilidoso jugador tuvo su primer contacto con la prensa como jugador celeste. “Sporting Cristal es un equipo grande y vengo con toda la actitud de aportar al equipo. Es un sueño hecho realidad”, fueron la primeras palabras de Patricio Arce. A sus 25 años, ya sabe lo que es celebrar un título nacional (Melgar 2015) y disputar torneos internacionales.

Además, al ser consultado sobre el dorsal ‘10’ que usará, el ‘Pato’ respondió: “El número es algo muy bonito que me ha tocado. La asumo con responsabilidad y voy a dejar lo mejor de mí en estos años que me tocan”. Y sobre la posición en la que podría jugar en el Sporting Cristal de Alexis Mendoza, explicó, “recién voy a hablar con el entrenador. No tengo problemas en jugar por fuera, he estado en varias posiciones, así todo tranquilo”

Patricio Arce estará vinculado a Sporting Cristal por los próximos 4 años y confesó cómo fue el recibimiento por parte del plantel. “Todo estuvo bien, me acoplaron rápido estuve junto a Carlos Lobatón y Jorge Cazulo en Ecuador y me hablaron bastante. Me dijeron que tenga toda la actitud y que me apoyarán bastante”, finalizó. Los hinchas celestes se ilusionan con verlo en el césped.