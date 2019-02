'Chorri' Palacios: "Freddy Castro me ha hecho recordar mis inicios"

Un juvenil de apenas 17 años se robó el show en el 'Día de la Raza Celeste'. Cuando el partido pintaba para el empate, Freddy Castro ingresó a los 81' y apenas un minutos después le sacó provecho a un pase de Carlos Lobatón, se llevó a dos y clavó una rosca imposible para el arquero de Cantolao.

Los hinchas de Sporting Cristal quedaron maravillados con la fulgurante aparición de Freddy Castro, jugador nacido en el 2001 y cuyo físico e impacto en su primera presentación ante la hinchada rimense hizo inevitable las rápidas comparaciones con un ídolo como Roberto Palacios.

Uno de los máximos ídolos en la historia del club rimense no fue ajeno a la presentación en sociedad de Freddy Castro. "Fue un golazo el de Castro, tiene muchas condiciones para ser un buen jugador. Hay que darle su lugar, no hay que compararlo con otros. Este chico a mí me ha hecho recordar mis inicios", coincidió el 'Chorri' a Radio Ovación.

Roberto Palacios recordó sus inicios en Sporting Cristal y le dio unos consejos al juvenil de 17 años. "Mi debut fue en el Nacional contra Municipal y ganamos 2-1. En mi segunda participación, me hice un buen partido. Me alegra que un chimbotano demuestre esa calidad. Para su edad, lo que él más quiere es triunfar y eso está bueno. La idea es que sepa guiarse bien, no es bueno hablar de más, pero sí lo justo", afirmó.

La otra gran sorpresa del 'Día de la Raza Celeste' fue la suplencia del uruguayo Cristian Palacios, que además se quedó sin jugar ante Cantolao. "Al principio es complicado, pero estoy seguro que va a ser muy util para el equipo, porque tiene calidad. Hay que ir con calma", opinó el 'Chorri' sobre su tocayo.

Pese a la pálida imagen mostrada en los amistosos, Roberto Palacios no duda que Sporting Cristal seguirá siendo protagonista. "Cristal es candidato a pelear el título del campeonato. Hay que ser conscientes que se cambió de técnico y con el pasar de los días se soltarán de la exigencia de la pretemporada", puntualizó.

EL DATO:

Sporting Cristal debutará en la Liga 1 el próximo sábado 16 ante Sport Huancayo en La Incontrastable.