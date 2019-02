Russo descartó la llegada de Dyland Caro pero Zevallos confirmó reunión con su representante

Los movimientos dentro de Alianza Lima actualmente están señalados por los diversos temas que rondan al cuadro de 'La Victoria', donde tanto el director técnico y el gerente deportivo han hablado de los temas más interesantes para el público 'aliancista'. Gustavo Zevallos y Miguel Ángel Russo tuvieron opinión sobre los posibles fichajes, aunque no coincidieron mucho.

Resulta que ayer Miguel Ángel Russo aprovechó una conferencia de prensa para explicar un poco cómo es que se están manejando los refuerzos para esta temporada, y cuando se le preguntó sobre los nombres específicos de Dylan Caro o el mismísimo Brian Sarmiento, el principal DT de Alianza Lima señaló: “Yo no los he pedido, es un tema de representantes, pero no estoy informado sobre esas posibles incorporaciones”.

Hoy mientras conversaba con Radio Ovación, el gerente deportivo del cuadro 'aliancista'; Gustavo Zevallos, señaló lo siguiente: "Dylan Caro es un jugador que nos interesa y hoy nos vamos a reunir con la gente de Unión Huaral y el representante del futbolista (Elio Casareto)".

Ahí es donde nace la interrogante correspondiente a la actualidad en el mercado de fichajes para Alianza Lima, ¿quién decide finalmente los refuerzos?, y quién da visto bueno para que se vean al detalle las incorporaciones consideradas como necesarias. Por lo menos aquí, la voz del representante 'victoriano' va en contra del entrenador argentino.

EL DATO:

Gustavo Zevallos llegó a Alianza Lima en la temporada 2015, tras salir de Deportivo Municipal.