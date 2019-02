Jorge Cazulo: “Los partidos amistosos sirven para corregir errores, pero no para sacar conclusiones”

La situación de Sporting Cristal en el arranque del 2019 no es del todo ideal. Y es que tras campeonar de manera holgada en la temporada pasada, ahora se encuentran sin un comando técnico definido tras la abrupta salida de Alexis Mendoza.

Sobre este y otros temas, este viernes el capitán de Sporting Cristal y referente del cuadro rimense, Jorge Cazulo, tomó la palabra y restó importancia en los últimos resultados en los encuentro amistosos que disputó el cuadro celeste en el arranque de este 2019.

"Son partidos amistosos, de preparación y sirven más para corregir errores, para ver en qué camino estamos y no tanto para sacar conclusiones. Para nosotros no fue agradable perder la presentación de Emelec, pero teníamos dos semanas de trabajo, muchas bajas y chicos que recién se estaban incorporando. Por eso sabíamos que el nivel no iba a ser óptimo", señaló Jorge Cazulo.

Asimismo, el campeón en el 2018 con Mario Salas señaló que lamenta que Sporting Cristal siga sin técnico, pero que confía que la dirigencia tomará la mejor decisión en las próximas horas y hasta dio su opinión sobre la chance de la posible llegada de Claudio Vivas.

"El club se tomará tiempo para elegir al entrenador, la calidad de los entrenamientos siguen siendo buenas. Esperemos que se resuelva pronto y tratar de arrancar el torneo local, de poder intentar seguir un bicampeonato. Para nosotros es un objetivo y la parte internacional también. En cuanto a una opinión sobre Claudio Vivas o cualquier entrenador va en contra de lo que necesita el club que es atentar la tranquilidad", finalizó el capitán de Sporting Cristal.