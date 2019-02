El estilo de Miguel Ángel Russo está definido, ¿seguidor de la rotación?

LA ROTACIÓN no es un término que exista en el libreto de Miguel Ángel Russo. Él vive el día a día, el presente y no se desespera por armar equipos distintos para afrontar dos torneos como la Copa Libertadores y la Liga 1.

El DT considera que en su equipo todos están listos para saltar a la cancha y defender la blanquiazul. Eso sí, el que mejor se encuentre —física y mentalmente— jugará sin que importe el calendario apretado de las próximas semanas.

“Cualquier equipo que juegue doble o triple competencia es un desafío permanentemente, no hay una regla. Me tomo el tiempo junto a mi cuerpo técnico para elegir a mi mejor once”, comentó Russo a RPP.

En otro momento, el argentino fue claro en mostrar su disgusto con aquellos que no le tienen fe al equipo en

la Copa Libertadores.

“Hablar de River Plate es dar muchos elogios, es difícil y duro pero a la vez nada es imposible. La Copa tienes que saberla jugar. No me gusta que de entrada digan que no tenemos chances. Confío en el trabajo y en mis jugadores”, comentó el técnico esta vez a Radio Ovación.

El argentino también explicó el motivo de su llegada al club victoriano. “Hago lo que me gusta y elijo el lugar donde quiero estar. Hay mucho por hacer”.