Claudio Vivas no perdió tiempo y ni bien llegó a Lima fue a ver a Sporting Cristal

Pedro Bustamante

La deslumbrante sonrisa con la que el argentino Claudio Vivas llegó a suelo peruano, denotando alegría e ilusión, no debe ser malinterpretada como relajo ni conformismo. Al contrario, ni bien pisó Lima, estratega se puso a “chambear” con Sporting Cristal.

Tras una alborotada llegada al aeropuerto Jorge Chávez, se fue “volando” al Alberto Gallardo para ser testigo del encuentro de su nuevo equipo ante la San Martín. Quería sacar conclusiones interesantes -sin importar el resultado- para su nueva era en La Florida.



“El cariño con la institución fue mutuo, por eso no fue muy complicado llegar a un buen acuerdo para ambas partes. Todo fue muy rápido, me llamaron y no lo dudé dos veces, y ahora solo queda dejar todo listo para una semana exigente de trabajos”, declaró Vivas.



El rosarino tiene el difícil trabajo de llegar bien al debut de la Liga 1 ante Sport Huancayo, de visita el próximo sábado; ordenando el problema dejado por Alexis Mendoza y con la dura misión de igualar -por lo menos- lo hecho por el chileno Mario Salas. Es decir, obtener el soñado bicampeonato.



“Soy un admirador del trabajo de Mario Salas, tengo una buena relación con él y antes de venir hablamos por teléfono, sacando buenas conclusiones. Vi algunos partidos del año pasado y también el de Emelec”, confesó el técnico celeste.•