Alianza Lima recibe gran una noticia a días del debut en la Liga 1 2019 ante Sport Boys

El club Alianza Lima recibió una gran noticia a solo días del debut en la Liga 1 2019 frente a Sport Boys y tiene que ver con el zaguero uruguayo Gonzalo Godoy,

Se trata de la nacionalización de Gonzalo Godoy. Por lo pronto, el defensa "charrúa" aseguró haber iniciado los trámites con el único objetivo que en el 2020 no ocupe plaza de extranjero en el fútbol peruano.

"Ya comencé los trámites para ser peruano, incluso en el club el año pasado ya me habían hablado del tema. La idea es que para el 2020 no ocupe plaza de extranjero", comentó el zaguero de Alianza Lima en el programa 'Los Renegrones' vía Facebook.

Acto seguido, Gonzalo Godoy mostró su felicidad por vestir la camiseta "blanquiazul"- "Me siento muy feliz en mi tercera temporada en Alianza Lima. Tal vez demoró un poco la renovación, pero me gustó que el 'profe' Russo me pidiera", agregó.