Nicolás Córdova se pronunció sobre la fiesta de algunos jugadores de Universitario en Trujillo

Algunos futbolistas de Universitario de Deportes han sido víctimas de críticas en las redes sociales en los últimos días debido a que salieron de fiesta a una discoteca luego de la 'Noche Crema' que se desarrolló en Trujillo el último sábado. Este acto ha sido mal visto por varios aficionados del fútbol peruano y los tildaron de 'irresponsables' ya que en menos de una semana arranca la Liga 1 y su debut será en la difícil plaza de Moyobamba (o Nueva Cajamarca) ante Unión Comercio.

Ante esto, Nicolás Córdova habló en conferencia de prensa resaltando que todos los futbolistas del plantel tenían la libertad de salir si gustaban, pero cumpliendo con algunas normas como volver a la hora indicada para estar todos en el desayuno del domingo a las 7:30 de la mañana. El estratega chileno confirmó que salieron acompañados del jefe de seguridad y que estaba totalmente pactado todo.

"Se ha generado tanto revuelo por algo que para mí tiene tan poco significado porque la verdad es que el ser futbolista implica muchos esfuerzos, muchos sacrificios que en general ellos lo hacen muy bien. Para un entrenador es muy importante que estén bien de la cabeza. Esto estaba totalmente pactado, si tenían la posibilidad de salir lo iban a hacer. Porque son jóvenes, porque tienen derecho a hacerlo y no los estoy defendiendo ni defendiéndome a mí. Prefiero que lo hagan ahora que lo pateen y lo hagan durante el campeonato", fueron las primeras palabras de Nicolás Córdova al respecto.

Siguiendo en su discurso, Córdova añadió: "La verdad es que no voy a perder la confianza en ninguno de ellos porque no hicieron nada de lo que no estaba pactado. Salieron y se divirtieron. Es normal que vayan a una discoteca donde iba a haber mujeres. No creo que fueran a ir a una discoteca sólo de hombres, por lo tanto hay algo absolutamente normal. No hicieron nada que no estaba pactado, salieron con el jefe de seguridad, salieron todos juntos, llegaron a la hora que correspondía y a las 7:30 estaban tomando todos desayuno".