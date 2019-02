Alejandro Hohberg: "Rinaldo Cruzado sabe los motivos del porqué no sigo en Alianza Lima" [VIDEO]

El volante ofensivo de Universitario de Deportes, Alejandro Hohberg, reveló que Rinaldo Cruzado, mediocampista de Alianza Lima, conoce los motivos del porqué partió del cuadro de La Victoria hacia Ate: 'Ale' también señala que no responderá a los hinchas íntimos, quienes se sorprendieron por su fichaje por la crema.

"Lo respeta. A veces que no hace falta hablar tanto o decir muchas cosas porque somos amigos. Obviamente nos conocimos por el fútbol, pero va más allá la relación. De los dos lados, creo que ninguna decisión que alguno tome con su carrera, va a ser criticada, por lo menos entre nosotros. Él (Rinaldo Cruzado) sabe cuál fue mi decisión, cuales fueron los motivos. Sabe todo", indicó Hohberg.

"Seguramente (no me recibirán con aplausos). Es lo normal, lo entiendo y lo voy a respetar porque en ese sentido nunca me voy a meter con la gente", agregó en entrevista a Fox Sports Radio Perú.

El 'Enano' reveló que fue la llamada de Nicolás Córdova la que dictaminó su llegada al Estadio Monumental. "Como lo dije, influyó mucho que Nicolás (Córdova) se haya comunicado conmigo. Por ahí, si no lo hubiese hecho, no habría tomado esa decisión (de llegar a la U). Porque tampoco iba a venir sin saber si el entrenador me tomaría en cuenta. Lo hablé con mi familia y fue una decisión que la tomé yo. Esoy convencido que es la mejor", detalló.