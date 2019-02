Cristian Ortiz: "No dudé cuando me llamaron para volver" [VIDEO]

¡Vuelve por su revancha! Así empezó su presentación Cristian Ortiz quien fue anunciado oficialmente en Sporting Cristal por las próximas tres temporadas. El extremo argentino utilizará la dorsal 8 que dejó el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa.

"No dudé cuando me llamaron para volver al club, me siento muy cómodo acá y muy a gusto en Lima. Lo tomo como una revancha, el año que estuve no se cumplieron los objetivos que nos habíamos puesto pero ahora estoy agradecido por la confianza", señaló Cristian Ortiz

Sin embargo, el técnico Claudio Vivas confirmó que no estará disponible para el debut en la Liga y recién reaparecerá en la segunda jornada mientras se pone a rito futbolístico. "He estado entrenando con un profesor de confianza y ahora estoy acá a disposición".

En seguida agregó: "Con la mayoría del plantel he estado en 2017, me han hecho sentir muy cómodo y lo valoro mucho. Es una oportunidad nueva para mí y para el plantel de poder participar otra vez de la Libertadores. Cuando me llamaron dije que tenía ganas de afrontar la Copa y el torneo local, estoy preparado".

"Siempre que llego a un club me pongo objetivos personales y uno de esos es hacer goles para ayudar al equipo a que gane", finalizó el futbolista de 26 años quien tendrá la oportunidad de cobrarse su revancha.