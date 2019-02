Molinos El Pirata 2 vs Real Garcilaso 1: Los goles de la victoria de 'Jack Sparrow' [VIDEO]

La victoria de Molinos El Pirata ante Real Garcilaso por 2-1 por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro, Olmos, no pudo ser apreciada debido a que no fue televisada. ¿El motivo? La dirigencia 'norteña' no ha llegado a un arreglado hasta el momento con la empresa dueña de los derechos de tv del campeonato.

A pesar de ello, los dirigidos por Pablo Zegarra no se mortificaron y salieron con todo en busca de sus primeros tres puntos en la Primera División Profesional del Fútbol Peruano. 'Jack Sparrow' golpeó primero a través de Luis Acuy.

El volante de 20 años aprovechó la pasividad defensiva de Real Garcilaso para rematar con su pierna más hábil, la izquierda, y tras un desvío terminó por colarse en la portería de Ricardo Farro. No obstante, los dirigidos por Héctor Tapia adelantaron sus líneas y buscaron la igualdad.

Fue a través del ex volante de Universitario de Deportes, Javier Nuñez, en donde encontraron el transitorio empate. Lamentablemente, este resultado no pudo ser sostenido y finalmente sucumbieron ante Carlos Canales, quién aprovechó un excelente tiro libre para otorgarle la primera victoria a los del Norte en la Primera División Nacional.