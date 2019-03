Sporting Cristal vs Godoy Cruz: Vivas apostará por esta ofensiva en busca del triunfo en Copa Libertadores

El duelo del mañana ante Godoy Cruz por Copa Libertadores demanda una solidez defensiva que no se vio la semana pasada en Concepción, así como un ataque veloz, prolijo y efectivo en los metros finales para satisfacer la necesidad de sumar triunfos en el Grupo C.



En la zona ofensiva, Claudio Vivas tiene claro quiénes son los integrantes de su tridente principal. Emanuel Herrera como punta y Christofer Gonzales con Fernando Pacheco por los costados serán los encargados de amalgamar experiencia, juventud, velocidad y efectividad en el césped del Nacional.



El “9” argentino se “sacó la sal” en este 2019 y suma dos goles en la misma cantidad de partidos mientras “Canchita” es considerado como el más peligroso de Cristal y también tiene dos anotaciones en el año. Por su parte, “Pachegol” se ganó, a base de goles y gambetas, la confianza del estratega argentino.



Como en tienda celeste no existe otra opción que no sea hacer respetar su localía y sacar los tres puntos, el comando técnico mantiene al uruguayo Cristian Palacios como el as bajo la manga en caso el resultado no sea favorable.

El “Chorri” es el goleador rimense en el año con 3 tantos y fue determinante ante la U. de Concepción al entrar en la segunda parte y anotar dos goles que ilusionaron a todos pero que, a la postre, no sirvieron en el resultado por errores defensivos y del arquero en los minutos finales.