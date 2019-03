Pablo Lavandeira: "Universitario tiene que ganar todos sus partidos de local" [VIDEO]

Pablo Lavandeira la tiene clara. Si Universitario quiere pelear el título de la Liga 1 Movistar tiene que hacer respetar el Monumental como lo viene haciendo. El volante uruguayo destacó el triunfo logrado con mucho sacrificio ante Mannucci.

“Nosotros no queremos perder pisada, queremos mantener las primeras posiciones, sobre todo los partidos que jugamos de local debemos ganarlos todos, tenemos una salida difícil y era importante llegar con diez puntos”, señaló el jugador crema.

Lavandeira fue protagonista de una jugada polémica dentro del área rival cuando disputó un balón con Josimar Vargas. El charrúa cayó aparatosamente, pero el árbitro Kevin Ortega dejó seguir.

“En la cancha me pareció que sí (fue penal) porque no me ve pasar el defensor cuando paso por detrás de él y cuando controlo el balón siento que viene tirándose atrás mío”, agregó.