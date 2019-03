Gonzalo Nuñez sobre la defensa de Sporting Cristal: "Es un mamarracho" [VIDEO]

Sporting Cristal tuvo la gran posibilidad de alcanzar sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores, sin embargo, apenas pudo igualar 1-1 ante Godoy Cruz de Mendoza. La pérdida de esta gran oportunidad puede ser considerada nefasta, pero para el periodista deportivo Gonzalo Nuñez la esperanza aún se mantienen: eso sí, criticó severamente al funcionamiento 'celeste'.

“Empate con sabor a derrota para Sporting Cristal que suma un punto en un grupo donde ningún equipo se disparó. Quizás la posibilidad (de clasificar a siguiente fase) existe, pero por el juego las dudas se incrementan. No hizo un buen partido Sporting Cristal, mal en defensa, mejoró algo en el segundo tiempo, pero ya con el resultado apremiado”, indicó al término del cotejo.

“Un equipo chico de Argentina viene e impone condiciones. Y si me apuran les digo que el 1-1 marca lo que sucedió en la cancha. Un primer tiempo más para la visita y un segundo para Cristal, que más empujando que otra cosa, no mostró mucho más”, agregó.

Para Nuñez, uno de los grandes problemas que presenta Sporting Cristal es la ausencia de refuerzos para la presente temporada. Y los que llegaron no han marcado la diferencia a comparación de lo que emigraron. “Aquí hay una verdad. Cristal no se ha reforzado para esta Copa Libertadores. Palacios no me parece un buen reemplazante de Costa. Christofer Gonzales es menos que Marcos López, quien te daba más verticalidad y desborde. ¿Y atrás? ¡Un mamarracho! Y no me refiero solo a la línea de zagueros centrales. Cazulo camina la cancha, deambula. Calcaterra cada vez corre menos. Pretel va solo contra el mundo, tiene que correr por todos”, explicó.

“Palacios, es una nulidad. Es una falta de respeto ponerle el apodo de ‘Chorri’ a ese jugador [...] No sé cuánto más va a demorar una depuración urgente en Cristal de Revoredo, Merlo, Calcaterra y Cazulo”, concluyó.