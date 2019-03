Córdova: "No estoy pensando en el clásico, sino en el partido del sábado"

Universitario se encuentra luchando los primeros lugares de la Liga 1 y no quiere perderle pisada al puntero Sporting Cristal por lo que el estratega chileno, Nicolás Córdova, se encuentra trabajando en el equipo que pondrá ante Alianza Universidad por la fecha 6 de la Liga 1.

Sin embargo, en la última conferencia merengue llevada a cabo en Campo Mar, al DT de Universitario le consultaron sobre el clásico que se viene el próximo mes ante Alianza Lima y respondió tajantemente lo siguiente.

"Nunca he dicho que con 7 puntos en los tres partidos antes del clásico me conformo. No estoy pensando en el clásico, estoy pensando en el partido de este sábado", declaró el técnico de 40 años.

Sobre el la derrota ante Melgar en la jornada anterior, el sureño agregó que "A nadie le gusta perder, los jugadores han rápidamente absorvido la derrota. Es importante trabajar en función de lo que no se hizo bien, perdimos el balón, ellos hicieron un mejor trabajo, no aprovechamos las oportunidades que creamos".

Acerca de la recuperación de Alberto Rodríguez, Córdova destacó que espera que se ponga en forma a la brevedad posible ya que recién lleva tres días entrenando con el plantel para que sea tomado en cuenta y refuerce la defensa merengue.

Finalmente el DT de Universitario mostró su malestar con respecto a la bolsa de minutos: "No sé para qué es esta regla, yo llegué cuando ya estaba. Si la idea es sacar más jugadores, los jugadores buenos salen por sí solos. Si es por la Selección Sub 20, no se clasificó al Mundial así que creo que tampoco va por ahí. Tener 5 extranjeros y hacer jugar 4 también es una condicionante porque quita la posibilidad de hacer jugar a alguien que tiene contrato.

Universitario recibirá este sábado a Alianza Universidad de Huánuco en el estadio Monumental desde las 8:00 p.m. (hora peruana) por la sexta jornada de la Liga 1.