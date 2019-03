Javier Arce y su presente en Deportivo Binacional: "La altura no la mete al arco"

Por: Omar Arias // @omariasuarez

Deportivo Binacional dio el gran salto a la Primera División en el año 2018, temporada en la que hizo historia al alcanzar su primera clasificación a un torneo internacional: Copa Sudamericana.

Es por ello que la directiva de Deportivo Binacional decidió adoptar medidas para afrontar el nuevo campeonato doméstico, así como para realizar una participación adecuada en el referido certamen: contrató los servicios de Javier Arce.

Bajo las órdenes del entrenador peruano de 62 años, Deportivo Binacional es el equipo sensación del torneo: comparte el liderato con Sporting Cristal (15), aunque los 'bajopontinos' tienen un partido menos. La única caída que sufrieron fue ante Ayacucho FC por 3-2. No obstante, el cuadro de Juliaca viene mostrando un gran nivel con figuras como Donald Millán y Andy Polar.

Libero conversó con el estratega nacional y pudo encontrar grandes pasajes de su vida profesional y personal, así como de los objetivos para el presente año. ¡IMPERDIBLE!

¿Cuál es la clave del éxito de Deportivo Binacional?

Recordando siempre que es el inicio del campeonato, es bastante duro lo que falta por llegar. Pero básicamente es el compromiso del grupo, punto fundamental. La otra arista es el mensaje respecto a la forma de jugar. Vimos las características y antecedentes de los jugadores para suplir las necesidades y adecuarlos a nuestro pensamiento.

¿Qué tan relevante es que usted haya iniciado el proceso al mando de Deportivo Binacional?

Mucho. A veces cuando uno llega a un equipo, ya se está conformando el plantel o cerrado. Siempre es bueno sugerir algunas opciones y buscar, lógicamente, lo más eficiente de acuerdo a ello.

¿Una de las grandes opciones (aciertos) fue Donald Millán? Porque él en un inicio pertenecía a Real Garcilaso. ¿Usted recomienda su contratación?

Ya tenía el acuerdo con la presidencia de Deportivo Binacional, y cuando justo veníamos hablando del equipo (entorno a refuerzos), sucede lo de Donald Millán. El presidente me llama, porque yo no sabía lo que estaba pasando (respecto a la desvinculación del volante colombiano de Real Garcilaso), y me dice 'Donald Millán está quedando libre porque está resolviendo su contrato con Real Garcilaso'. Lo primero que le dije fue: de una vez, trata de cerrar el tema.

Y ahora es goleador de su equipo.

Ojo, independientemente de que es goleador, es uno de los líderes del equipo dentro del campo. Por rendimiento, por lo que produce minuto a minuto, en cada entrenamiento. Es un jugador importante para nosotros, pero también lo son Jeickson Reyes, Yorkman Tello, Michael Sotillo, son ejemplos para los chicos. Porque son buenos profesionales, trabajan duro en los entrenamientos y eso reconforta. El compromiso del grupo es grande.

Me hacía referencia al estilo de juego que desea implantar en Deportivo Binacional. ¿Considera que está en su mejor momento o prefiere la de José Gálvez?

Fue un gran momento lo de José Gálvez. Nos fue muy bien (campeonó en la Copa Federación 2012). Establecimos un punto de partida que amolda nuestro estilo de jugar: tener equilibrio. Derrepente ahora, hablando a nombre propio, podría decirte que sí, pero recuerdo mucho los muy buenos partidos y resultados que conseguí con los equipos que me tocó pelear el descenso. No se valora mucho, pero para mí si tiene muchísima importancia. Salvar a Unión Comercio en el 2013 con 8 puntos debajo del antepenúltimo, por ejemplo. Ganándole a los grandes. La mirada siempre va a estar centrada en los primeros.

Claro, recuerdo que Unión Comercio se salva al forzar un partido extra a Pacífico, a quien le ganan 1-0.

Así es. Yo tomo el equipo en el Torneo Clausura a falta de 12 fechas y logramos acortar la diferencia. También fue un buen momento para Javier Arce como director técnico.

Postales de aquella jornada (Créditos: Archivo Libero).

Eso me llamaba la atención, profesor. Usted siempre salvaba a los equipos del descenso, pero nunca lo llamaban para que inicie un proceso. ¿Por qué nunca se le dio la oportunidad? ¿Considera que el técnico peruano está muy poco valorizado en el país?

Considero que fueron muy injustos conmigo en su momento. Cuando tomo José Gálvez en el 2012 y hacemos, con mi comando técnico, una gran campaña, nos dieron la posibilidad de seguir en el 2013. Pero las condiciones eran difíciles: no había un presupuesto acorde a un equipo de Primera División, tuvimos que contratar a jugadores que se ajustaban a los números del club, pero que lamentablemente no rindieron. Fue un momento muy duro porque yo salgo de Gálvez cuando estaba a mitad de tabla y estábamos en caminados a seguir mejorando, solo que los directivos de ese entonces creían que íbamos a pelear el campeonato con el juego desplegado el año pasado. Dejaron de pisar tierra. Y me lo demostró en la práctica.

¿De qué manera, profesor?

Yo salgo de José Gálvez en el 2013 y tomo a Unión Comercio que estaba complicado con el descenso, pero cumplimos con el objetivo. Caso contrario con Gálvez que ese año lamentablemente baja. Me demostré allí que seguíamos siendo un equipo chico (refiriéndose a Gálvez), pero teníamos la obligación de fortalecernos institucionalmente. Eso no se pudo hacer.

¿Para qué está este Deportivo Binacional? ¿Alcanzar el título? ¿Un torneo internacional?

Muchas veces los objetivos nos los vamos planteando a medida que vamos caminando. Y allí ves si tu grupo va creciendo o decreciendo. Si tu idea llega con claridad. Para mí, el objetivo, como mínimo, es volver a alcanzar lo que logró el equipo el año pasado: un cupo para la Copa Sudamericana. Ese es el objetivo mínimo, para mí. Pero lo mejor que puede pasarnos es seguir superándonos y en esa vía estamos.

¿Cómo siente usted a la directiva de Deportivo Binacional? ¿Cuáles son los planes a largo plazo para que se fortalezca institucionalmente?

Eso lo hemos conversado con el presidente y ellos están tratando de estabilizar al plantel porque me dicen que el año pasado ha habido algunos desbalances. Fueron obligados a jugar en Moquegua donde no se pudo capitalizar el apoyo de la gente, eso genera problemas. Este año, la idea es quedarse en Juliaca donde la población nos ha aceptado y se empieza a identificar con el equipo. Estamos felices con eso. Obviamente el crecimiento de Binacional irá a la par de los resultados, pero el apoyo de la gente siempre será importante.

Va a ser un gran reto su debut en la Copa Sudamérica el próximo miércoles 3 de abril ante Independiente.

Por supuesto. Independiente es un grande de América y del fútbol sudamericano. He podido ver sus actuaciones ante Gimnasia y River Plate. Estamos analizando sus fortalezas y debilidades.

¿Es una ventaja cerrar de local?

No, porque al fin de cuentas vas a tener que jugar de visita y de local.

La altura será un gran aditivo en el partido de vuelta.

La altura ayuda, pero solo si lo sabes trabajar. La altura no la mete al arco. No te crea situaciones de gol. La altura no te inventa cosas, como sí el fútbol. Nosotros, como grupo, tenemos que sostener el rendimiento de cada jugador.

Usted es preparador físico de profesión. ¿Qué tan importante es este valor agregado en el desarrollo de sus jugadores, así como para con el juego que desea plasmar dentro el equipo?

Es una gran ayuda. Yo tengo tres profesiones en una: docente en educación física, preparador físico y entrenador; y eso me ha servido para fortalecerme como profesional. He sido preparador físico durante casi 32 años en equipo grande y chico, lo digo con todo orgullo. También fui entrenador físico de la selección nacional en dos Copas Américas (con Julio César Uribe en 2001 y 2007) y en el proceso eliminatorio (también con el 'Diamante) rumbo a Korea-Japón 2002 cuando sale Francisco Maturana de la selección.

Que tanta influencia ha tenido Julio César Uribe para su formación como entrenador.

Bonitos recuerdos. Nos fajamos duro durante 16 años, yendo de un lugar a otro, trabajando juntos, viendo su forma de analizar y pensar. También aprendí de Juan Eduardo Hohberg, un gran hombre. Trabajé con él en Deportivo Municipal en 1991/1992. Agradecido con Juan José Tan, aprendí muchísimo de él, quién también fue preparador físico antes.

Entonces ese mito de que el preparador físico no puede ser entrenador no es tan cierto.

Pero por supuesto y es más, nosotros, antes de ser preparador físico, primero tenías que ser profesor de Educación Física. Cuando viajé a hacer una especialidad a Argentina me pidieron que acredite la profesión sino no podía llevar el curso. Ahora solo con un curso de 6 meses ya te dicen que eres preparador físico. Yo me considero, ante todo, un docente.

¿Qué tan importante es la docencia en el fútbol?

Cada persona tiene una forma de manejarse y ver las cosas, pero para mí el entrenamiento deportivo es un proceso formativo-educativo. Siempre.

Y eso tiene influencia en la mentalidad de nuestros futbolistas, por ejemplo en su maduración.

Yo considero que a partir de los 16 y 17 años la exigencia tiene que ser de alto rendimiento, pero todavía acá todavía consideran "jóvenes" a chicos de 23 a 24 años y cuando llegan a los 28 o 30 ya le dicen "viejos". ¿Que quiere decir? ¿Que para algunos la carrera del futbolista dura 4 años? No es así. Por eso hay que ponerle mucho énfasis a la formación profesional (entrenamiento) y personal (mental).

En esta línea le consulto por Andy Polar. ¿Cómo analiza su presente y proyección a futuro? ¿Por qué recién a los 22 años ha logrado destacar?

Es un gran jugador. Por condiciones, rendimiento y como persona. La verdad hemos hallado en él cosas muy interesantes. Derrepente su retrasado en la élite del fútbol era justamente de lo que hablábamos: de que a los 16 o 17 años todavía consideramos de que no está apto para debutar. Que no necesitan ser exigidos. El talento hay que encontrarlo, trabajarlo y hacerlo crecer. Es nuestra obligación como técnicos.

¿Considera a la bolsa de minutos un avance?

Sí, pero también debería de haber torneos Sub-20 y Sub-17 entre clubes. Esa competitividad, convivencia va a permitir que nazcan nuevos valores, pero ojo, no todos llegan. Ese es el filtro del fútbol.

Los 'Jotitas' es un claro ejemplo de ello.

Claro. Solo algunos llegaron y se mantuvieron en la élite. El fútbol es como una pirámide. La base más ancha son los menores, pero en el camino solo algunos llegan a la cima. La idea es que sean todos, pero el mismo deporte te va colocando filtros. Depende de cada uno superarlos.

Agradeciendo su paciencia, profesor. ¿Qué le pareció el partido de la selección peruana en el amistoso de ayer ante Paraguay y como llegamos a la Copa América?

El equipo hizo un buen primer tiempo, decayó un poco en el segundo, pero el fútbol es así. Hay curvas durante un partido. Dependerá del técnico y los jugadores, identificar esas situaciones. Ojalá podamos hacer una buena Copa América por el bien de nosotros.