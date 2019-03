Gonzalo Nuñez: "No es un drama perder ante El Salvador, pero si lo va a ser si perdemos con Venezuela en la Copa América" [VIDEO]

La sorpresiva derrota de la selección peruana, ante El Salvador por 2-0, ha dejado grandes interrogantes de cara a la Copa América Brasil 2019, así como al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: la actitud es el principal aditivo que se le cuestiona a los elementos de la 'Bicolor'.

Sin embargo, para Gonzalo Nuñez no puede considerarse drama el haber caído ante El Salvador, pero si lo será si el combinado dirigido por Ricardo Gareca cae ante Venezuela, en el primer choque que disputará la 'Blanquirroja' en la Copa América Brasil 2019.

"No es un drama (perder ante El Salvador), pero drama será si perdemos ante Venezuela en el inicio de la Copa América. Amistosos no hay puntos. Perú entró sobrado (al partido ante El Salvador) y así no le gana a nadie", indicó Nuñez.

"Me gusta escuchar a (Ricardo) Gareca cuando dice 'Perú es un equipo que puede ganarle, pero que también puede perder con cualquiera'. ¿Cuándo hemos escuchado eso de Gareca? Hoy día. Era un partido (ante El Salvador) donde se supone que era hasta para golear", agregó.

Otro de los grandes problemas que no ha podido solucionar Ricardo Gareca es la ausencia de variantes y reemplazantes para los titulares de la selección peruana. "El equipo (la selección peruana) entró creyendo que con la camiseta ganaba. Perú en la Copa América, sin Guerrero y sin Farfán, ¿tiene gol?", se preguntó. A levantarse, Perú.