Alianza Lima vs UTC EN VIVO ONLINE: fecha, hora y canal por el partido fecha 7 de la Liga Movistar 2019

Alianza Lima vs UTC EN VIVO | se verán las caras en el estadio de Matute desde las 20:00 horas por la fecha 7 de la Liga Movistar. El cuadro de Miguel Ángel Russo urge de una victoria para mantener la ilusión de pelear por el torneo Apertura. La transmisión va EN DIRECTO por Gol Perú. También puedes seguir las incidencias por Líbero.pe.

Alianza Lima aún tiene posibilidades de luchar por el Torneo Apertura. Marcha en el cuarto puesto a seis del líder, Sporting Cristal (16). En sus últimos dos partidos, el equipo blanquiazul tuvo problemas de concentración que impidió un resultado positivo. Ante Municipal le empataron sobre el final y ante Ayacucho FC, perdieron el partido en falta de diez minutos para la culminación del duelo.

📢 ¡ATENCIÓN! La venta de entradas para el público en general del encuentro ante #UTC de este viernes 29 de marzo a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva ya está activa. #ArribaAlianza



Puedes adquirir tus entradas vía web AQUÍ ➡ https://t.co/4OaOUC158M pic.twitter.com/EOQAT76TIR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 23 de marzo de 2019

Miguel Ángel Russo no contará con Mauricio Affonso y Rodrigo Cuba por lesión. Mientras que Wilder Cartagena no será del arranque debido a su periplo con la selección peruana. Pese a no jugar, el viaje desgasta, indicaron desde la interna del club victoriano.

Por su parte, UTC, marcha décimo segundo en la tabla del Apertura. Cuenta con siete puntos. Los cajamarquinos llega de sumar dos puntos en su dos últimos partidos de la Liga 1. En Arequipa empató 1-1 ante Melgar y en casa ante Sport Huancayo, no pudo marcar.

El elenco que dirige Franco Navarro, también se alista para enfrentar a Cerro por la Copa Sudamericana. Por ello, el choque ante los íntimos, que participan en la Copa Libertadores, les servirán como parámetro, para el choque internacional.

ALIANZA LIMA VS UTC EN VIVO ONLINE POSIBLES ALINEACIONES

Alianza Lima: Gallese; Salazar, Riojas, Godoy, Rossel; Cartagena, Cruzado; Ramírez, Quevedo, Rodríguez; Sánchez

Entrenador: Miguel Ángel Russo

UTC: Delgado; Guizasola, Fosgt Augusto, Ciucci, Díaz, Murrugarra, Guarderas, Deza, Ruiz, Quinteros, Almirón

Entrenador: Franco Navarro

Hora: 20:00

Escenario: estadio de Matute

ALIANZA LIMA EN VIVO ONLINE TRANSMISIÓN



Chile Peru Magico

Internacional Bet365, Fanatiz International

Estados Unidos Peru Magico

Venezuela Peru Magico

Perú Gol Perú