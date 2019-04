Pedro Eloy García sobre el cabezazo de Francisco Duclós al piso: "Esa jugada fue circense" [VIDEO]

Más allá de la dura derrota por 3-0 ante Palestino, el accionar de Alianza Lima en la Copa Libertadores es uno de los temas a tratar. El cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo no pudo hallar el equilibrio en Chile y la temprana expulsión de Luis Ramírez terminó por sentenciar el encuentro.

Una de las grandes falencias que viene arrastrando el cuadro íntimo y del cual, hasta el momento, el estratega argentino no ha podido dar solución es la línea defensiva. Russo ha probado con Fuentes-Godoy, Riojas-Godoy, Salazar-Godoy y Godoy-Duclós. Justamente, el también lateral izquierdo, tuvo un discreto juego ante Palestino y fue en un despeje erróneo, lo que generó el segundo gol del cuadro chileno.

"Eso (el despeje de Francisco Duclós) ya fue circense ¿no? Una pelota que viene para la rodilla, Duclós lo quiere sacar de cabeza. Revelando lo que algunos sospechaban que de central es muy complicado. Venía bien, pero hacer esa jugada fue circense. Es lo último que podías hacer", indicó Pedro Eloy García en Al Ángulo.

En esa misma línea se manifestó Diego Rebagliati, quien indico que Russo confió en Duclós por el partido ante Ayacucho FC. "Eso no lo entiendo. No lo entiendo [...] El defender es tomar decisiones tanto como atacar, lo que pasa es que las decisiones de los atacantes resaltan más. Y eso es una pésima (la de Francisco Duclós) defendiendo. Porque es una decisión que no tiene sentido, es una pelota para rechazar con el pie y vas a hacerlo con la cabeza", sentenció.