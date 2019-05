Claudio Vivas y su critica a la Federación de Chile por su breve paso por la Sub 20: "No me supieron esperar"

21 May 2019 | 14:31 h

A horas del duelo entre Sporting Cristal y Unión Española por Copa Sudamericana (ida), Claudio Vivas aprovechó su presencia en Chile para criticar a las autoridades del mencionado país por su salida de selección sub 20 en el 2014.

En una entrevista con "La Tercera", Claudio Vivas no dudó en dejar en claro que la misma Federación de Chile no supo respaldar su trabajo.

"Muy buenos. Pero no me supieron esperar. Me contrataron para armar un equipo en un año. Fui al torneo de Toulon. Numéricamente no me fue bien, con un equipo absolutamente improvisado; con buenos nombres propios pero con poco trabajo. Justo se dio la época del Mundial de Brasil, donde había jugadores que yo estaba preparando y no se pudieron incorporar a Toulon. Y bueno, después de una gira por Estados Unidos, Tocalli, que era coordinador de inferiores, habló conmigo y decidimos dar un paso al costado. Pero me fui insatisfecho, no pude terminar el trabajo que me habían pedido. Un equipo Sub 20 no se arma en un día", señaló el DT de Sporting Cristal.