Pablo Bengoechea no descartó dirigir a Universitario ante una eventual oferta

La noticia retumbó al país futbolero. ¿Pablo Bengoechea en los planes de Universitario? A ver, vamos por partes. El chileno Nicolás Córdova sigue siendo el DT y va a dirigir el fin de semana. Sin embargo, está con respirador artificial. Tiene las mismas chances de quedarse, como de irse.

Sin embargo, eso no quita que de reojo la actual administración de Universitario exponga sus gustos o reciba CV’s. Bueno, hablando de gustos detonó ayer la bomba que señalaba que a la cúpula de los merengues les gustó siempre Bengoechea.

No hubo llamada. No hubo contacto. No es que ya están negociando. ¡No! Lo que hay es que se supo del gusto que podría hacerse realidad solo sí Córdova es echado del club y “Bengo” queda descartado como opción en Alianza.

Y sobre esto último, se sabe que Pablo está más cerca que nunca y solo falta la aprobación de dos miembros del Comité Consultivo para pegar la vuelta.

Conocido todo esto, LÍBERO contactó con Bengoechea y dijo esto, en exclusiva.

¿Alianza, Universitario, qué se puede decir? El uruguayo responde así: “Las noticias las tienen las instituciones. Yo no tengo noticias. Le repito que yo por ahora no tengo ninguna información. Cuando tenga alguna noticia, hablo de los temas sin ningún problema”.

A esta altura de la historia, cualquier cosa podría pasar. Bengoechea no lo dijo, pero quienes lo conocen afirman que, más allá de su cariño por Alianza Lima, no le disgustaría la idea de entrenar a los merengues.