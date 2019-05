Nicolás Córdova obligado a completar la bolsa de minutos para no perder puntos con Universitario

Universitario de Deportes está obligado a completar los 2 mil minutos exigidos en la bolsa de minutos y si no lo logra se verá complicado con la resta de 3 puntos por cada 90 minutos no completados. ¡Ojo a eso! Por eso, en el duelo de mañana, el técnico Nicolás Córdova enviará entre dos y tres jugadores que sumen en la bolsa para no complicarse al finalizar el torneo Apertura.

Los cremas suman, hasta el momento, 1,507 minutos de los 2 mil que se exige como mínimo según las bases del campeonato. Hay que recordar que 1,250 minutos tiene que ser por jugadores de las categorías 97 y 98. Mientras que 750 minutos por la categoría 99 o menor.

Para este partido, y teniendo en cuenta que no estarán Anthony Osorio y Nelson Cabanillas por suspensión, serán convocados Cristofer Grados, Janos Osorio, José Parodi y Jesús Barco, siendo este último un hombre en duda por algunas molestias durante la última práctica.

Otros que suman en la bolsa son Paulo De La Cruz y Brayan Velarde. Volante ofensivo y back central, respectivamente, pero que ninguno es actualmente considerado por el comando técnico por diversos factores que solo se manejan en la interna de Universitario.